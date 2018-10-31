В Швеции открылся "Музей отвратительной пищи"

В шведском Мальмё открылся "Музей отвратительной пищи" (Disgusting Food Museum). Здесь представлены экспонаты со всего мира. В описании концепции музея его создатели, в частности, пишут:
"Пища - это гораздо больше, чем средство существования. Любопытные продукты экзотических культур всегда зачаровывали нас. Незнакомая нам еда может показаться как вкусной, так и странной. В то время как культурные различия разделяют нас, пища способна сблизить людей, помочь найти общий язык. "Гастрономический обмен" - лучший способ превратить чужестранцев в друзей."
Как правило, выращенный или приготовленный продукт, который может показаться странным для туриста-новичка, для местного населения ничем особенным не примечателен. Хорошо известно, что в некоторых странах Латинской Америки разводят на мясо морских свинок. Результат - на фото в начале статьи. В то же время, борцы на права животных нередко выражают недовольство традициями корейцев, до недавнего времени потреблявших в пищу собак. К счастью, этот странный обычай остался в прошлом.
Вопрос не в том, почему в разных уголках мира в рацион попадают довольно сомнительные элементы, а в том, почему стороннему наблюдателю они кажутся отвратительными. Вот как на этот вопрос отвечают в шведском музее:
"Эволюционная функция чувства отвращения - помочь нам избежать болезней и пищи, которая может быть опасной. Отвращение - одна из шести основных человеческих эмоций. Эмоции универсальны, но продукты, которые нам кажутся отвратительными, - нет. То, что покажется вкусным для одного человека, будет отвратительным для другого."
В музее в качестве экспонатов выставлены 80 самых отвратительных в мире продуктов. Посетителям предлагается почувствовать их запах и попробовать некоторые из них на вкус. Если вас не отвратит самый вонючий сыр в мире, то сладости, произведённые с помощью едких химикатов несомненно сделают своё дело.
"Музей отвратительной пищи" в Мальмё создан не только, чтобы развлечь туристов. Его создатели поднимают актуальную проблему качество потребляемой сегодня продукции массового производства. Так, среди экспонатов - утыканный шприцами поросёнок, - повод задуматься о современных методах производства свинины (и других сортов мяса), которая попадает на прилавки магазинов.