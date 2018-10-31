В Швеции открылся "Музей отвратительной пищи"

В шведском Мальмё открылся "Музей отвратительной пищи" (Disgusting Food Museum). Здесь представлены экспонаты со всего мира. В описании концепции музея его создатели, в частности, пишут:

"Пища - это гораздо больше, чем средство существования. Любопытные продукты экзотических культур всегда зачаровывали нас. Незнакомая нам еда может показаться как вкусной, так и странной. В то время как культурные различия разделяют нас, пища способна сблизить людей, помочь найти общий язык. "Гастрономический обмен" - лучший способ превратить чужестранцев в друзей."