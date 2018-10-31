Рожденные без рук: кто виноват?

Какой ребенок не мечтает погонять по сельским дорогам на квадроцикле? Этот мальчик ничем не отличается от своих сверстников, за исключением одного - у него нет правой кисти. За последние десять лет в трех департаментах Франции зарегистрирована необычайно высокая доля детей, появившихся на свет без рук. Только в коммуне Дрюйя на востоке страны - на территории примерно в 20 км - конечности при рождении отсутствовалии у восемнадцати малышей.