Правительство Австрии не будет подписывать Всемирный пакт ООН о миграции. По словам канцлера Себастьяна Курца, положения этого договора угрожают национальному суверенитету Австрии.
Вена не подпишет пакт ООН о миграции
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Вена не подпишет пакт ООН о миграции
Этот пакт должен быть подписан по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10-11 декабря в Марракеше. Он призван обеспечить защиту прав мигрантов и повысить доступность путей регулярной миграции.
По мнению австрийского правительства, в соглашении происходит размывание различия между легальной и нелегальной миграцией. Формально пакт не является юридически обязывающим, но его текст использует такие термины как "обязательство" и "контроль" над их исполнением.