В Архангельске один человек погиб, трое других ранены и госпитализированы в результате взрыва в здании областного управления ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора края.
СК РФ: "Взрыв в Архангельске - теракт"
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СК РФ: "Взрыв в Архангельске - теракт"
Известно, что взрыв произошел внутри здания. На месте работают экстренные службы и сотрудники прокуратуры.
Опубликована и фотография подозреваемого.
Территория перекрыта, из здания всех эвакуировали. Усилены меры безопасности в общественных местах. Причины происшедшего устанавливаются.