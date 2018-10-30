За последние 40 лет на Земле вымерло 60% животных, четыре года назад этот показатель составлял 52%. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) , подготовленном совместно с Лондонским зоологическим обществом. Исследователи считают, что началась уже шестая волна массового вымирания животных на нашей планете, и впервые она вызвана деятельностью человека.
WWF: Человек - гроза природы
WWF: Человек - гроза природы
Естественная среда обитания уничтожается ради сельскохозяйственных нужд, происходит её химическое загрязнение. Больше всего пострадали Южная и Центральная Америки, где из-за систематической вырубки лесов популяции животных сократились на 89%. Другая проблема - истребление для использования в пищу. В результате охоты исчезли не менее 300 видов млекопитающих. А половина рыбы в Океане сейчас выращивается искусственно.
В докладе подчёркивается, что за всю историю цивилизации были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений. Но если и остановить уничтожение, на восстановление и исчезнувших животных и растений потребуется 5-7 млн лет.