На нашей планете началась шестая волна массового вымирания животных, и вызвано это деятельностью человека. Об этом говорится в последнем докладе Всемирного фонда дикой природы, подготовленном совместно с Лондонским зоологическим обществом.
Диким животным грозит исчезновение
Диким животным грозит исчезновение
Говорит Маргарет Киннэрд из Общества охраны природы: «Положение дел крайне тяжёлое и очень пугающее. В 1970-м году мы отмечали, что на Земле вымерло 52% диких животных, с тех пор их число уменьшилось на 60%. Если сейчас не начать действовать и не препятствовать снижению биоразнообразия, мы станем свидетелями быстрого исчезновения дикой природы и, что ещё хуже, самой среды, от которой мы как люди зависим».
В то время как учёные выпустили тревожный доклад, китайские власти ослабили запрет на торговлю костями тигров и рогами носорогов, которые используются в традиционной азиатской медицине. Это вызвало гнев защитников природы, поскольку тиграм и носорогам угрожает полное истребление из-за браконьерства.