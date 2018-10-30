Уровень воды в реке Драве на юге Австрии достиг самой высокой да последние 30 лет отметки: проливные дожди не прекращаются во уже несколько дней. Более 60 человек эвакуированы из зоны повышенной опансости в районе горда Лавамунд на границе со Словенией. Местные спастельные службы наготове: синоптики говорят, что дожди в ближайшие дни не прекратятся.
Европа: то дождь, то снег
Европа: то дождь, то снег
"В составе нашлего отряда - группа спасателей-пловцов, группа водолазов, у нас есть лодки, мы можем в любую минуту эвакуировать больше людей", - заверяет координатор спасательной операции Эрвин Клад.
К витринам с карнавальными масками в Венеции в эти дни не подойти : вода в лагуне поднялась на 156 сантиметров. Затоплены 3/4 исторического центра, в том числе и площадь Святого Марка.
От наводнений страдают и другие районы Италии. Из-за сильного ветра закрыты для туристов достопримечательности Рима. В Неаполе, Лацио и Лигурии поавленные вихрем деревья убили 6 человек.
А в соседнюю Франции уже наведалась зима. 195 тысяч домов остались без света из-за снегопадов в регионах Долина Луары, Центральный Лимузен и Овернь-Рона-Альпы. Порывы ветра местами достигали 130 км в час. Из-за метели люди отставляли машины прямо на дорогах. Некоторые провели ночь в своих автомобилях.
Снег и гололёд ожидаются в 50 департаментах страны .