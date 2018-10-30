Убийство Хашогджи: "Это буря в стакане воды"

Тело убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогджи до сих пор не найдено. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала привлечь к расследованию независимых международных экспертов, а также обратилась к саудовским властям с требованием раскрыть сведения о местонахождении останков журналиста.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал саудовскую сторону передать Анкаре находящихся под следствием в Эр-Рияде подданных Саудовской Аравии, личности которых не раскрываются. "наш прокурор попросил об этом своего саудовского коллегу, он спросил его, кто прислал в Стамбул группу из 15 человек?", — заявил президент.