Тело убитого в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогджи до сих пор не найдено. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала привлечь к расследованию независимых международных экспертов, а также обратилась к саудовским властям с требованием раскрыть сведения о местонахождении останков журналиста.
Убийство Хашогджи: "Это буря в стакане воды"
Убийство Хашогджи: "Это буря в стакане воды"
На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал саудовскую сторону передать Анкаре находящихся под следствием в Эр-Рияде подданных Саудовской Аравии, личности которых не раскрываются. "наш прокурор попросил об этом своего саудовского коллегу, он спросил его, кто прислал в Стамбул группу из 15 человек?", — заявил президент.
Эр-Рияд настаивает, что подозреваемые предстанут перед судом на родине.
В Афинах в эти дни проходит 3-я Международная конференция ЕС - Арабский мир. Саудовский экономист и бывший посол Абдуллах аль-Кувайз в эксклюзивном интервью телеканалу Euronews заявил: "Все это буря в стакане воды и никак не отразится на прочных политических и экономических взаимоотношениях Саудовской Аравии и Европы. Эта проблема постепенно исчезнет, все решается в соответствии с законом".
Джамаль Хашогджи 2 октября пропал в саудовском генконсульстве в Стамбуле. После нескольких недель противоречивых заявлений Эр-Рияд признал, что журналист был убит.