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Куба

Россия-Куба: обойти конкурентов

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Россия-Куба: обойти конкурентов

Вице-премьер Юрий Борисов в Гаване
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Reuters
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Крупнейший проект в истории двусторонних отношений — более миллиарда евро — реализуют Россия и Куба: Москва поможет Гаване на 15% нарастить энергетические мощности. Об этом объявлено в кубинской столице, на форуме «Россия-Латинская Америка». Среди прочего, речь идёт о модернизации тепловых электростанций с максимальным использованием российского оборудования и технологий.

Стороны заявляют о масштабнейшем пакете совместных проектов, рассчитанном на десятилетия. Так, объявлено о начале производства на Кубе российских грузовиков и о возможных поставках легковых автомобилей, а российские и кубинские железнодорожники подписывают десятилетний контракт.

При этом, в условиях американских санкций, осложняющих финансовые транзакции, стороны серьёзно рассматривают возможность бартерных отношений.

В то же время в Москве подчёркивают, что российским компаниям приходится действовать в условиях всё возрастающей конкуренции. Куба активно привлекает инвесторов и торговых партнёров. Из числа крупных игроков не сдают позиции традиционные союзники Китай и Вьетнам. И Соединённые Штаты, несмотря на санкции и резкую политическую риторику, также активно продвигаются на рынок острова.

Видеомонтаж • Павел Барсуков