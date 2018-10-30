Крупнейший проект в истории двусторонних отношений — более миллиарда евро — реализуют Россия и Куба: Москва поможет Гаване на 15% нарастить энергетические мощности. Об этом объявлено в кубинской столице, на форуме «Россия-Латинская Америка». Среди прочего, речь идёт о модернизации тепловых электростанций с максимальным использованием российского оборудования и технологий.
Россия-Куба: обойти конкурентов
Россия-Куба: обойти конкурентов
Стороны заявляют о масштабнейшем пакете совместных проектов, рассчитанном на десятилетия. Так, объявлено о начале производства на Кубе российских грузовиков и о возможных поставках легковых автомобилей, а российские и кубинские железнодорожники подписывают десятилетний контракт.
При этом, в условиях американских санкций, осложняющих финансовые транзакции, стороны серьёзно рассматривают возможность бартерных отношений.
В то же время в Москве подчёркивают, что российским компаниям приходится действовать в условиях всё возрастающей конкуренции. Куба активно привлекает инвесторов и торговых партнёров. Из числа крупных игроков не сдают позиции традиционные союзники Китай и Вьетнам. И Соединённые Штаты, несмотря на санкции и резкую политическую риторику, также активно продвигаются на рынок острова.