Распродали библиотеку Франсуа Миттерана

От романов Маргерит Дюрас, и едва ли не самого известного - "Любовника из северного Китая" - до "Праведников" Альбера Камю, пьесы о бомбисте Иване Каляеве - личная библиотека президента-социалиста Франсуа Миттерана была выставлена на торги и успешна распродана. Президент-книгочей собирал ее сам, в ней часто встречались экземпляры, подписанные самими. На аукцион представили 700 лотов, и конечная цена впечатляла. Томик Камю был продан за 16 тысяч евро.