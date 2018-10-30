От романов Маргерит Дюрас, и едва ли не самого известного - "Любовника из северного Китая" - до "Праведников" Альбера Камю, пьесы о бомбисте Иване Каляеве - личная библиотека президента-социалиста Франсуа Миттерана была выставлена на торги и успешна распродана. Президент-книгочей собирал ее сам, в ней часто встречались экземпляры, подписанные самими. На аукцион представили 700 лотов, и конечная цена впечатляла. Томик Камю был продан за 16 тысяч евро.
Распродали библиотеку Франсуа Миттерана
Распродали библиотеку Франсуа Миттерана
Библиофил Жером Клеман был другом французского президента: "Миттеран читал постоянно и почти всегда, когда мы встречались, делился впечатлениями от прочитанного. Оказаться тут среди его книг для меня возможность продолжить наш диалог".
А вот что думает писатель Пьер Грож: "Мне трудно назвать какую-то одну причину, по которой торги оказались столь успешными. Пришли ли сюда ради президента-социалиста или ради книгочея. В любом случае, в век, когда, казалось, гаджеты заменили все, книга и чтение по-прежнему популярны и не собираются сдавать свои позиции".
Месяц назад в соцопросе французы назвали Франсуа Миттерана лучшим главой государства за последние 40 лет.