Срочная новость

Срочная новость

Венеция ушла под воду

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Венеция ушла под воду

Знаменитая венецианская площадь Святого Марка оказалась под водой. По данным СМИ, виной тому стали проливные дожди, обрушившиеся на север Италии 27 и 28 октября. Вода в городе каналов поднялась до отметки 160 сантиметров над уровнем моря. Местные власти перестроили маршрут намеченного на воскресенье марафона, чтобы спортсменам не пришлось бежать в резиновых сапогах. Несмотря на это, бегунам все же не удалось полностью "выйти сухими из воды": некоторые улицы оказались затопленными уже после внесенных изменений. Наводнения в Венеции - частое явление. Еще древние поселенцы дважды перестраивали город на более высоких островах: жемчужина Адриатики постепенно уходит под воду.

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