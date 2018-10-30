НАТО не хочет вступать в гонку вооружений с Россией: об этом заявил Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь прибыл в Норвегию, где проходят крупнейшие учения Альянса, которые охватывают всю Северную Атлантику: от Исландии до границ с Россией на севере и на Балтике.
«Альянс готов и Альянс способен»
«Альянс готов и Альянс способен»
По словам генсека, «Единый трезубец» не возвращает Европу в состояние холодной войны, сегодня ситуация другая — меньше конфронтации, но больше непредсказуемости:
«Учения призваны ясно продемонстрировать и нашим странам, и всем кто может бросить нам вызов: Альянс готов и Альянс способен защитить всех своих союзников от любой угрозы», — заявил Столтенберг.
В Москве, однако, высказывают серьёзную озабоченность. В среду в Брюсселе должно состояться новое заседание совета «Россия-НАТО», обе стороны уже подтвердили своё участие.
Андрей Бекетов, Euronews:
«Учения продлятся до 7-го ноября, но уже выполнена одна из составных задач: НАТО продемонстрировало способность перебрасывать огромное количество живой силы и боевой техники всех 29 союзников, плюс Финляндия и Швеция, на помощь одному из членов НАТО, который подвергся нападению».