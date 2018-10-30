Меркель: «Политика не должна измениться»

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Перестановки в партийном руководстве ХДС никак не должны повлиять на внешнюю политику Германии. Об этом Ангела Меркель заявила на саммите по вопросам развития стран Африки.

В понедельник канцлер подтвердила, что в декабре она покинет пост главы своей партии, а в дальнейшем не будет претендовать и на переизбрание главой кабинета: нынешний срок полномочий истекает в 2021 году.