В России прошли акции в память о жертвах политических репрессий. «Колокола памяти» зазвучали в разных регионах страны. В Москве такой колокол, а вернее лагерный рельс установили у «Стены скорби» — его звон должен напоминать о трагедии, которая затронула миллионы семей, — объясняют в Фонде памяти жертв политических репрессий.
"Колокола памяти" жертв репрессий
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"Колокола памяти" жертв репрессий
Акции «Колокол памяти» прошли во многих городах от Магадана до Петербурга и Краснодара. У мемориалов, посвящённых жертвам репрессий, собрались родные и потомки тех, кто попал в ГУЛАГ, рождённые в лагерях дети. На следующий день после акции «Возвращение имён» здесь вновь звучали фамилии убитых в годы репрессий и реабилитированных посмертно.