Медбрат признал вину в убийстве 100 пациентов

Бывший медбрат Нильс Хёгель признался в убийстве более 100 пациентов в Германии. Он уже отбывает пожизненное заключение после того, как взял на себя ответственность за гибель нескольких пациентов, но следствие пришло к выводу, что жертв может быть больше. Обвиняемый вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.