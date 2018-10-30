ФСБ заявляет о раскрытии законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» в Татарстане. В рамках спецоперации задержаны 18 человек, проведены обыски.
ФСБ раскрыла ИГ в Татарстане
ФСБ раскрыла ИГ в Татарстане
Предполагаемая группа исламистов действовала в Набережных Челнах. В сообщении ФСБ сказано, что у задержанных изъяли оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику организации «Исламское государство».
По версии следствия, задержанные планировали совершить некие резонансные акции в России и уехать воевать в Сирию. Кроме того, как утверждают в ведомстве, они занимались вербовкой потенциальных сторонников группировки «Исламское государство» среди молодежи.
Один из задержанных ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был осуждён по делу об оправдании терроризма, теперь его называют лидером раскрытой набережночелнинской ячейки.