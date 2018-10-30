Назначенный исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Реал Мадрид" аргентинец Сантьяго Солари провел первую тренировку. Накануне совет директоров "Реала" разорвал контракт с испанским специалистом Юленом Лопетеги, объяснив, что решение направлено на изменение динамики сезона. Мадридский клуб после десяти туров занимает девятое место в чемпионате Испании.
Солари верит в успех "Реала"
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Солари верит в успех "Реала"
Сантьяго Солари на пресс-конференции заявил: ''Это группа бойцов, они смогли принести клубу много побед и титулов. Ситуация сложилась непростая, но я увидел, что они действительно хотят все изменить".
В воскресенье "Реал" разгромно проиграл "Барселоне" со счетом 1:5 в выездном матче чемпионата Испании. По словам Солари, предстоящий матч против "Мелильи" станет возможностью для "Реала" вернуться на путь к успеху.
"Реал" является рекордсменом по числу побед в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.