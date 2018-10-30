"Брексит" угрожает кипрским фермерам

Предстоящий выход Великобритании из Евросоюза может создать серьёзные трудности для тысяч кипрских фермеров, работающих здесь на британских военных базах. Они занимают около 3% территории острова, и на них распространяется британский суверенитет.

«У нас уже сейчас слишком большие налоги, – говорит один из фермеров. – Мы просто не сможем платить дополнительные налоги после выхода Великобритании из ЕС. Никто не объяснил нам, как всё будет дальше – ни кипрское правительство, ни наш министр иностранных дел, ни министр иностранных дел Великобритании».