Паспорт ЕС по цене мотоцикла

Прокуратура Болгарии объявила о раскрытии преступной схемы, в рамках которой тысячи иностранцев незаконно получили европейские паспорта с правом беспрепятственно перемещаться по Шенгенской зоне. Как рассказал замгенпрокурора Иван Гешев, в рамках спецоперации задержаны более 20 сотрудников государственного агентства по делам болгар за рубежом. В штаб-квартире ведомства в Софии и в его представительствах в других городах прошли обыски.
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По данным следствия, чиновники продавали гражданам Украины, Молдавии и Македонии свидетельства о болгарском этническом происхождении. Средний размер взятки составлял 5 тысяч евро. Как рассказал Гешев, используя посредников каждую неделю чиновники продавали по несколько десятков свидетельств. Впоследствии обладателям таких документов агентство по делам болгар обязано было помогать с получением гражданства.