Фавелы отвечают президенту

Обещания нового бразильского президента покончить с насилием с помощью ряда решительных мер встретили скептическую реакцию в фавелах — трущобах бразильских городов, где о насилии знают не понаслышке.

Дейзе Карьвальо показывает фотографии сына: по её словам, его до смерти запытали в полицейском участке по ложному обвинению в грабеже. Настоящего преступника нашли уже потом:

«Полиция и так ведёт себя агрессивно и безо всяких полномочий. А теперь представьте президента, который даёт полиции и полномочия и узаконивает убийства. Приходи в фавелу и убивай сразу — а то мало ли что может случиться».

За минувший год в фавелах по всей стране жертвами преступлений и столкновений с полицией стали 63 тысячи человек — население целого города.

Но в трущобах хорошо знают не только о полицейском произволе, но и о произволе банд. Кроме дополнительных полномочий стражей порядка, Жаир Босонару обещает серьёзно упростить выдачу лицензий на оружие: чтобы дать гражданам возможность защищаться самим. Это одно из самых спорных предложений избранного президента.

Так или иначе, у обещаний покончить с преступностью любыми методами в фавелах много сторонников, голосовавших за Болсонару именно по этой причине.

116 BIANCA BASTOS DOS SANTOS / BABILONIA INHABITANT, SECRETARY.

«Сегодня ты кого-то ограбил, тебя посадили, но уже вскоре выпустили, повесив на лодыжку браслет. Да ещё и дают льготы. По мне, всё это приводит к чувству безнаказанности», — говорит жительница трущоб.

В любом случае, Жаир Болсонару — далеко не первый бразильский политик, обещавший дать бой преступности. Жизнь в трущобах от этих обещаний не сильно менялась.

Гектор Эстепа, Euronews:

«Победу Жаира Болсонару в фавелах воспринимают с сомнением. Многие здесь уверены, что ультраправому политику будет очень нелегко добиться одобрения наиболее спорных предложений в области защиты порядка. Бразильский конгресс сейчас оказался одним из самых раздробленных в мире: депутаты представляют три десятка партий, управлять ими будет непросто. Следующие два месяца — до инаугурации — Болсонару придётся потратить на формирование альянсов».