Ученики одной из школ в австралийской Канберре учатся готовить съедобных насекомых.
Под руководством преподавателя по естественным наукам доктора Дэниэла Уайта они разрабатывают рецепты, которые могли бы популяризовать ответственное отношение к еде.
Учеников австралийской школы учат готовить жуков
Под руководством преподавателя по естественным наукам доктора Дэниэла Уайта они разрабатывают рецепты, которые могли бы популяризовать ответственное отношение к еде.
"Мы можем приготовить чипсы из сверчков или сделать из них попкорн, - говорит преподаватель. - Дети создают очень увлекательные рецепты и с удовольствием их разрабатывают".
Ученикам удается преодолеть брезгливость во имя заботы о планете: "Съедобные насекомые дешевле (чем мясо) и их дешевле выращивать. К тому же они не производят метановый газ", - рассказывает одна из учениц школы Леа Йоргенсен.
Из-за неправильного питания и пищеварения обычные коровы способны выпустить в атмосферу большое количество метанового газа, который считается мощным катализатором климатических изменений. По мнению ученых, больше половины метана в атмосфере - результат разведения крупного рогатого скота.
Западной культуре чуждо употребление насекомых в пищу, но жуков едят более двух миллиардов человек во всем мире.