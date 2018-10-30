Под "Адмиралом Кузнецовым" затонул док

Единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» обещают отремонтировать в срок, несмотря на аварию на Судоремонтном заводе в Мурманске. ЧП произошло в ночь на вторник: затонул плавучий док, где проходили ремонтные работы, а когда корабль выводили в море, на палубу рухнул кран.