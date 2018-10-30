Единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» обещают отремонтировать в срок, несмотря на аварию на Судоремонтном заводе в Мурманске. ЧП произошло в ночь на вторник: затонул плавучий док, где проходили ремонтные работы, а когда корабль выводили в море, на палубу рухнул кран.
Под "Адмиралом Кузнецовым" затонул док
Под "Адмиралом Кузнецовым" затонул док
В своём «Инстаграме» губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила: «Двое пострадавших обслужены амбулаторно, двое находятся в медучреждениях города Мурманска. К сожалению, один человек до сих пор не найден. В 3.30 утра плавдок был полностью затоплен, "Адмирал Кузнецов" был отбуксирован».
По данным Центра судоремонта «Звездочка», авария произошла из-за скачка напряжения и отключения насосов. В Объединённой судостроительной корпорации говорят, что у «Адмирала Кузнецова» повреждены палуба и корпус, но «жизненно важное оборудование» не пострадало. А вот судьба затонувшего дока вызывает серьёзную обеспокоенность у специалистов, ведь его называют единственным пригодным для обслуживания крупнейших российских крейсеров.
«Адмирал Кузнецов» был отправлен в доки весной после похода к берегам Сирии. Авианесущий крейсер должны отремонтировать и модернизировать к 2021 году.