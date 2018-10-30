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Под "Адмиралом Кузнецовым" затонул док

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Под "Адмиралом Кузнецовым" затонул док

"Адмирал Кузнецов" в плавучем доке
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Reuters / Сергей Карпухин
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Единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» обещают отремонтировать в срок, несмотря на аварию на Судоремонтном заводе в Мурманске. ЧП произошло в ночь на вторник: затонул плавучий док, где проходили ремонтные работы, а когда корабль выводили в море, на палубу рухнул кран.

В своём «Инстаграме» губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила: «Двое пострадавших обслужены амбулаторно, двое находятся в медучреждениях города Мурманска. К сожалению, один человек до сих пор не найден. В 3.30 утра плавдок был полностью затоплен, "Адмирал Кузнецов" был отбуксирован».

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По ситуации с пострадавшими в результате ЧП в доке 82-го СРЗ. Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Двое человек находятся в областных медучреждениях - в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден. О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен из дока на безопасное расстояние.

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По данным Центра судоремонта «Звездочка», авария произошла из-за скачка напряжения и отключения насосов. В Объединённой судостроительной корпорации говорят, что у «Адмирала Кузнецова» повреждены палуба и корпус, но «жизненно важное оборудование» не пострадало. А вот судьба затонувшего дока вызывает серьёзную обеспокоенность у специалистов, ведь его называют единственным пригодным для обслуживания крупнейших российских крейсеров.

«Адмирал Кузнецов» был отправлен в доки весной после похода к берегам Сирии. Авианесущий крейсер должны отремонтировать и модернизировать к 2021 году.

Видеомонтаж • Андрей Позняков