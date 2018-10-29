Яценюку грозит уголовное дело

Соломенский районный суд Киева санкционировал уголовное дело против действующего министра юстиции Павла Петренко и бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение суда, им грозят обвинения по целому ряду статей, в том числе о растрате бюджетных средств, об отмывании денег и о злоупотреблениях полномочиями. В базе данных на сайте суда это решение не опубликовано. Подробности о сути претензий не раскрываются.

Как сказано в публикации, помимо Яценюка и Петренко в материалах дела фигурируют имена других нынешних и бывших высокопоставленных чиновников правительства. Согласно постановлению суда, расследованием должно заняться Национальное антикоррупционное бюро. Ранее оно отказалось инициировать разбирательство, однако неназванный заявитель обжаловал это решение в суде и выиграл иск.