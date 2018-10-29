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Женщина подорвала себя в центре столицы Туниса

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Женщина подорвала себя в центре столицы Туниса

Женщина подорвала себя в центре столицы Туниса
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Reuters
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8 сотрудников полиции и один прохожий получили ранения в результате взрыва в центре столицы Туниса. Такие данные Euronews сообщили в МВД республики. Правоохранители говорят о произошедшем как о теракте. В результате взрыва погибла женщина, которая, предположительно, была террористкой-смертницей.

Взрыв прогремел на проспекте Хабиба Бургибы, который называют главной улицей города. Здесь находятся штаб-квартира МВД, посольство Франции, наиболее престижные отели и рестораны столицы. После взрыва район ЧП был оцеплен полицией. Очевидцы сообщают о панике.

ТАСС со ссылкой на местные СМИ сообщает, что жертвой взрыва стала гражданка Туниса, на её теле был закреплён пояс смертницы с малым количеством взрывчатки.