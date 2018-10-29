Юлия Тимошенко, по данным опросов, является фаворитом украинской президентской кампании. Выборы главы государства запланированы на конец марта следующего года.
«„Крымская стена“ падёт так же, как Берлинская»
«„Крымская стена“ падёт так же, как Берлинская»
На Международном экономическом форуме в Женеве экс-премьер-министр ответила на вопросы нашего корреспондента:
«После президентских выборов, после смены власти у нас будет окно возможностей для того, чтобы стать инициаторами переговорного процесса в новом формате. Мы знаем, что Минские договорённости и весь Минский процесс отыграл свою позитивную роль на определённом этапе. Он, возможно, предотвратил масштабное кровопролитие и продолжение масштабной войны. Но Минского формата сегодня недостаточно.
Я думаю, что новая линия, которая, с точки зрения международного права является абсолютно целесообразной, — это организовать новый переговорный процесс в Будапештском формате, где будут присутствовать лидеры тех стран, которые и давали Украине гарантии неприкосновенности границ, целостности территорий в то время, когда мы добровольно отказывались от третьего по мощности ядерного потенциала.
Очевидно, что Украина никогда не признает аннексию Крыма. Это - оккупированные территории Украины. И мы будем прикладывать все возможные и невозможные усилия к тому, чтобы Крым вернулся в состав Украины. И так, как пала Берлинская стена, также падёт и «Крымская стена» — но значительно раньше, чем Берлинская».