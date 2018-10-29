День возвращения имён

В России вспоминают жертв политических репрессий. В рамках акции «Возвращение имён» напротив здания КГБ-ФСБ на Лубянке в центре Москвы в этот день традиционно перечисляют убитых в годы «Большого террора»: имена, фамилии, профессии и даты расстрелов. Организаторы акции называют главной её задачей возвращение памяти о репрессированных.

Сенатор, бывший уполномоченный по правам человека при президент РФ Владимир Лукин рассказывает: «Этот день для меня значит очень много, потому что я один из тех многих миллионов семей, которые пострадали от коммунистических репрессий. Но я думаю ещё более важен он для молодого поколения. Мне очень приятно, что среди тех, кто сегодня здесь собрался, много молодых».

Акции «Возвращение имён» в день памяти жертв политических репрессий проходят и в других городах, в частности, в Праге, Варшаве, Лондоне и Вашингтоне. Составлением и систематизацией списков убитых занимается общество «Мемориал». Там отмечают, что до сих пор неизвестно точное число репрессированных. Всего же к смерти в Советском Союзе были приговорены более 1 млн 200 тыс. человек.