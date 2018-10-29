Московская полиция начала проверку по делу об овцах: неизвестные в понедельник днём оставили три клетки с животными возле редакции «Новой газеты». По словам очевидцев, несколько человек быстро выгрузили овец из автомобиля, после чего скрылись. Журналисты полагают, что новое происшествие связано с предыдущими угрозами в адрес сотрудников:
Новые овцы у «Новой газеты»
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Новые овцы у «Новой газеты»
«Мы с этими вещами не шутим: с 2000 года в редакции погибли шесть моих коллег. Другой вопрос в том, что те, кто действительно убивают журналистов, не занимаются такими вещами. И честно говоря, пусть лучше этой ерундой занимаются, чем убивают».
Две недели назад в редакцию прислали похоронный венок с именем одного из журналистов, а позже — корзину с отрезанной бараньей головой. Сотрудники газеты тогда говорили о ложных обвинениях в адрес издания и заявили, что «знают, откуда исходит угроза».