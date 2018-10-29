Российские организации левого толка отмечают столетие Комсомола. В центре Москвы акцию, приуроченную к юбилею ВЛКСМ, провели коммунисты. Несколько сот человек прошли праздничным шествием с красными флагами и символикой Ленинского союза молодёжи по Красной площади. Кульминацией акции стало коллективное посещение мавзолея Ленина с возложением цветов.
В России отмечают 100-летие ВЛКСМ
В России отмечают 100-летие ВЛКСМ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил собравшихся со столетием ВЛКСМ и пожелал всем, чтобы их дети и внуки прошли через воспитание подобной организации: «Они будут тогда настоящими патриотами и достойными гражданами нашей великой державы».
ВЛКСМ был создан на первом съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи в разгар гражданской войны в 1918 г. Целью организации провозгласили идеологическую работу с молодёжью и вовлечение её в строительство Советской России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своём поздравлении назвала опыт ВЛКСМ «бесценным для России», а память о комсомоле «нравственным ориентиром для юных граждан, которым предстоит передать эстафету добрых дел на благо людей и Отчизны в XXI веке».