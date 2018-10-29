Ангела Меркель собирается уйти с поста главы Христианско-демократического союза и не будет выдвигать свою кандидатуру на партийных выборах в декабре. В то же время она намерена сохранить за собой пост канцлера Германии — так сообщают немецкие СМИ.
Меркель может уйти
Сейчас воспроизводится:
Меркель может уйти
@ Copyright :Reuters
Главной причиной такого шага считаются результаты земельных выборов в Гессене: там ХДС потерял 11% по сравнению с прошлым разом. Коалиция консерваторов и «зелёных» осталась правящей, но с перевесом всего в один голос.
Ранее Ангела Меркель неоднократно заявляла, что посты главы ХДС и канцлера для неё неразрывно связаны. Меркель руководит партией 18 лет, 13 лет она остаётся во главе правительства.