Накануне в ходе протестов на Лубянке были задержаны не менее 20 человек. Сами участники акции назвали ее "народным сходом", власти ее не разрешили. Люди пришли, чтобы напомнить о деле "Нового величия", которое, по их мнению, сфабриковано. В рамках расследования арестованы несколько человек.
Десятки задержанных во время "народного схода" на Лубянке
Десятки задержанных во время "народного схода" на Лубянке
Некоторым из них, в частности, 18-летней Анне Павликовой, меру пресечения изменили на домашний арест.
Говорит Юлия Павликова, мать Анны Павликовой: "В голову не могло прийти, что такое может произойти с нашей семьей и с моим ребенком. Если это случилось с нами, значит, это может случиться с кем угодно".
Акция, подобная московской, прошла и в Петербурге. Там тоже десятки задержанных.
Предполагаемые участники "Нового величия" были арестованы в Москве полгода назад. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Сами они всю вину отрицают.
В случае, если обвинения в экстремизме будут доказаны в суде, проходящим по делу "Нового величия" может грозить до 10 лет лишения свободы .