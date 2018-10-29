Новый президент Бразилии - ультраправый Жаир Болсонару

Сторонники Болсонару празднуют победу

"Это наша страна, я это говорю, обращаюсь ко всем бразильцам, и неважно, родились ли они тут или приехали по зову сердца. Бразилия, у граждан которой может быть любая точка зрения, любой цвет кожи и любая ориентация. Как гарант свободы, я возглавлю правительство, которое будет защищать гражданские права тех, кто выполняет свои обязанности по отношению к стране и чтит закон. Тот самый закон, перед которым все равны. Вот так власть будет работать, защищая конституцию и уважая демократию", -заявил он, обращаясь к своим сторонникам.

Соперник Болсонару, представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, отстал от победителя почти на 11 %, получив около 45% голосов.

Сторонники Фернанду Аддада переживают поражение

"Перед всеми нами стоят колоссальные задачи, во имя демократических идеалов я намерен и дальше защищать интересы тех 45 миллионов граждан Бразилии, которые выразили нам доверие, проголосовав за наши идеи", - подчеркнул Фернанду Аддад.

Инаугурация нового главы государства состоится 1 января, мандат президента рассчитан на четыре года.