По ромовому пути

123 шкипера - это рекордное число участников - в это воскресенье выйдут на старт одиннадцатой регаты Route Du Rhum. Среди них тот, для кого парусный спорт изначально не был призванием, - Ромен Аттанасио. Родившийся во Французских Альпах 41 год назад в семье лыжников, он позднее переехал в Бретань и не смог устоять перед зовом моря.

Ромен Аттанасио: "Моя семья жила в горах, но я все детство провел заграницей, так как мой отец работал на стройках. Мы жили в Сан-Сальвадоре, Пакистане, Нигерии и Индонезии. Когда мы вернулись во Францию, мне было 7 или 8 лет, и мы поселились в Уазе. Конечно, чтобы участвовать в парусных гонках, это место - далеко не лучший вариант. Потом в 1990 году Флоранс Арто выиграла гонку Route Du Rhum. Я не знаю, помнишь ли ты ее золотой тримаран. Кроме того, она сама была прекрасна. Мне показалось все это невероятным, и я следил за происходящим с большим интересом. А через несколько недель мой родственник отвел меня на лодочную выставку, и именно таким образом родилась моя любовь к лодкам".

Ромен Аттанасио тренировался со многими известными яхтсменами, такими как Мишель Дежуайо и Франк Камма. Но поначалу не все шло гладко. Во время его первой гонки произошел инцидент - спортсмен опрокинулся в море, и его подобрали и спасли моряки с грузового корабля.

С тех пор он не прекращал работать и стремиться к лидерству, занимая почетные места в трансатлантической гонке "Трансат Жак Вабр" и "Трансат AG2R. В прошлом году он впервые участвовал в Vendée Globe - единственной в мире кругосветной регате яхт-одиночек, которая проводится без остановок и без посторонней помощи. Из-за исключительно сложных условий южных широт, где проходит соревнование, её называют "Эверестом парусного спорта".

Венсан Менар, Euronews: "Ромен Аттанасио взял нас на борт яхты во время своего последнего выхода перед стартом Route Du Rhum, крупнейшей трансатлантической гонки. Сегодня условия довольно мягкие, море спокойное, хоть и не совсем, что не всегда бывает в это время года в Бретани и в Бискайском заливе".

Старт очередной гонки Route Du Rhum будет дан во французском городе Сен-Мало в Бретани. Дистанция регаты проходит через Атлантику. Ее протяженность составит три с половиной тысячи морских миль. После выхода из Сен-Мало участники пересекут опасный Бискайский залив, обогнут архипелаг Азорских островов и направятся к Пуэнт-а-Питру на Гваделупе, в Карибском море. В старину по этому маршруту, только в обратном направлении, в Европу доставляли первосортный ром.

Как ожидается, в этом году будет побит рекорд прохождения дистанции, так как за четыре года, прошедших с предыдущей регаты, яхтенные технологии шагнули вперед, позволив развивать более высокую скорость.

Ромен Аттанасио: "Это всем известные подводные крылья. Раньше у нас были дрифты против дрейфов. Знаете на этих лодках кили качаются. Поэтому мы наклоняем их на 40 градусов по ветру, так что по необходимости, поскольку нет никакого противодействия дрейфу, мы добавляем дрифты. Начиная с последнего Vendée Globe это подводные крылья, они имеют изогнутую форму. Знаете, это похоже на вождение машины, когда вы высовываете руку из окна, она взлетает. В этом и заключается идея: на скорости лодка взлетает, и чем меньше трение, тем быстрее она идет".

На яхте Ромена Аттанасио нет таких крыльев, поскольку она была спущена на воду еще десять лет назад. Он вряд ли сможет претендовать на победу в категории 60-футовых яхт "Имока", в отличие от Джереми Бейо, Янна Элиа и Винсента Риу. В отличие от его жены, британки Саманты Дэвис.

"Я соперничаю с Роменом. Это немного необычно, потому что таких пар, как наша, не так уж много. Но на самом деле у нас лодки разных поколений, поэтому мы редко оказываемся бок о бок на воде. Это на самом деле исключает конкуренцию между нами. Мы рады участвовать в соревнованиях вместе, с нашими лодками, нашими проектами, и встречаться по прибытии", - говорит Саманта Дэвис.

Несмотря на то, что Route du Rhum еще впереди, Саманта Дэвис и Ромен Аттанасио уже смотрят в будущее и планируют принять участие в кругосветной регате Vendée Globe в 2020 году.