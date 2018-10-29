Рост популярности националистов

Земельные выборы в Гессене стали судьбоносными для канцлера Германии Ангелы Меркель и традиционных политических сил. Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" получила 12% голосов избирателей, что позволяет ей попасть в последний, шестнадцатый по счету региональный парламент страны.

Политические аналитики отмечают, что "Альтернативу для Германии" поддержали разочарованные сторонники Христианско- демократического союза и социал-демократической партии. Основанная в 2013 году партия правопопулистов на выборах в Гессене утроила свой результат по сравнению с предыдущим голосованием. Уже через год после создания партия, придерживающаяся подчеркнуто консервативных взглядов, прошла в Саксонский парламент, получив почти 10% голосов. А в прошлом году "Альтернатива для Германии" стала третьей партией, вошедшей в парламент после блока христианских партий ХДС/ХСС и социал-демократов.

По данным социологов, больше всего сторонников у правых националистов — на востоке и юго-западе Германии. Успеху объедения, выступающего за жесткий контроль на границах, не помешала внутрипартийную борьба и смену лидеров. Эксперты говорят об усталости немецких избирателей, которым надоели не только проблемы с решением миграционного вопроса, но и борьба за власть традиционных политических сил.

Критика не останавливает правых популистов. Их следующая цель — Европарламент. А на предстоящих выборах на востоке страны — в Брандербурге, Саксонии и Тюрингии, "Альтернатива для Германии" рассчитывали заручиться поддержкой 20% избирателей.