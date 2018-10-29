В музей пришли нудисты

Впитать искусство каждой клеточкой души и тела - Дом Педро Нель Гомеса в колумбийском Медельине открыл свои двери для нудистов. Особые сеансы для них организуются до открытия или после закрытия музея.

Посетители говорят, что, избавившись от условностей, они лучше смогли понять художника, у которого много работ, посвящённых обнажённой натуре.

"Когда я одета, то я становлюсь ужасно стеснительной женщиной. А вот когда раздеваюсь, то всё меняется, и очень ощутимо. Обнажённой я намного свободнее общаюсь с людьми, даже с незнакомыми. Это было для меня самой так неожиданно".

Нагота на картинах и в зале, лишь у некоторых посетителей на ногах шлёпанцы. Желающие воспользоваться возможностью принять участие в такой экскурсии должны быть зарегистрированы в нудистской общине Медельина, насчитывающей около 800 человек.