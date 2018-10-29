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К "Новой газете" подбросили клетки с овцами

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К "Новой газете" подбросили клетки с овцами

К "Новой газете" подбросили клетки с овцами
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Надежда Прусенкова, "Новая газета"
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К зданию редакции "Новой газеты" принесли клетки с живыми овцами. Фото животных опубликовала на своей странице Facebook пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Продолжаем квн у дверей редакции. Ну живые лучше, чем нет

Publiée par Nadezhda Prusenkova sur Lundi 29 octobre 2018

Кто принес к редакции клетки с овцами - неизвестно. Ранее в октябре к "Новой газете" подбрасывали похоронный венок и отрезанную баранью голову с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова.

Коротков занимается расследованиями деятельности бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина". США обвинили Пригожина в создании "фабрики троллей" и вмешательстве в американские выборы.

Последний материал Короткова о Пригожине вышел в "Новой газете" на прошлой неделе.