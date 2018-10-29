Меркель завершает карьеру

Канцлер Германии Ангела Меркель отказывается от руководства Христианско-демократическим союзом и намерена уйти с поста главы правительства после завершение нынешнего срока полномочий. Об этом она объявила по итогам совещания руководства ХДС:

«На следующем съезде ХДС в Гамбурге в декабря я не буду выдвигаться на пост председателя ХДС Германии. Этот четвёртый срок моих полномочий федерального канцлера Германии будет последним. В 2012 на выборах в Бундестаг я не будут претендовать на пост главы правительства от Христианско-демократического союза, я не буду кандидатом в Бундестаг. И добавлю для протокола: я больше не будут бороться за государственные должности».

Своё решение Меркель объяснила тем, что она принимает всю полноту ответственности за провалы партии на земельных выборах в Баварии и Гессене. Там ХДС/ХСС потеряли значительную долю поддержки избирателей. По словам Меркель, речь идёт о кризисе доверия к партии и правительству. Отказ от досрочной отставку с поста канцлера она объяснила нежеланием потрясать страну новыми выборами всего через полгода после начала нынешнего мандата правительства.

Наиболее вероятными кандидатами на пост главы ХДС на предстоящих партийных выборах называют главного критика Меркель, министра здравоохраненияа Йенса Шпана, ставленицу канцлера, генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министра экономики Петера Альтмайера.

Ангела Меркель руководит ХДС 18 лет, во главе правительства она находится с ноября 2005 г.