"Лестер Сити" официально подтвердил гибель в авиакатастрофе тайского миллиардера Вишая Шривадданапрабхи. 60-летний владелец английского футбольного клуба был на борту вертолёта, разбившегося в минувшую субботу в Лестере в 20 ч 30 мин по местному времени. Взлетев с клубного стадиона "Кинг Пауэр", винтокрылая машина потеряла управление и упала на служебную парковку. Расследование обстоятельств падения вертолёта продолжается. По одной из версий, причиной авария мог стать отказ хвостового винта.
"Лестер" подтвердил гибель своего владельца
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"Лестер" подтвердил гибель своего владельца
"С глубокой скорбью и разбитыми сердцами подтверждаем, что председатель нашего правления Вишай Шриваддханапрабха был среди трагически погибших", - говорится в заявлении клуба. Вместе с его владельцем на борту находись ещё 4 человека. Никто из них не выжил.
Вишай Шривадданапрабха приобрёл клуб в 8 лет тому назад, когда о "Лестере" мало кто знал. При нём "лисы" вернулись в премьер-лигу, а уже через 5 лет впервые в истории стали чемпионами Англии.