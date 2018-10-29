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Турция

Расследование убийства Хашогджи

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Расследование убийства Хашогджи

Расследование убийства Хашогджи
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Генеральные прокуроры Стамбула и Саудовской Аравии Ирфан Фидан и шейх Сауд аль-Муаджиб обсудили расследование убийства журналиста Джамаля Хашогджи. Встреча продлилась чуть более часа, по итогам переговоров заявлений сделано не было.

Между тем правоохранительные органы Турции пока не сумели обнаружить тело Хашогджи, который 2 октября пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также отметил важность совместной работы прокуроров.

После нескольких недель противоречивых заявлений саудовские власти подтвердили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии. Под следствием находятся 18 подданных Саудовской Аравии, личности которых не раскрываются.