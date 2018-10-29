На президентских выборах в Грузии, после обработки 99,5% процентов бюллетеней, ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы более 50% голосов. Во второй тур, который состоится через две недели, по данным ЦИК вышли Саломе Зурабишвили (у неё 38,66% голосов) и Григол Вашадзе (у него - 37,7%).
Жителей Грузии ждет второй тур президентских выборов
Жителей Грузии ждет второй тур президентских выборов
По прогнозам, у Саломе Зурабишвили были высокие шансы стать первой женщиной во главе республики: её поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".
Уроженка Франции, работавшая послом Франции в России, а затем министром иностранных дел Грузии в правительстве Саакашвили, Саломе Зурабишвили, отказавшись от французского гражданства баллотировалась на выборах как независимый кандидат.
Её основной соперник - Григол Вашадзе – кандидат от оппозиционного блока "Сила в Единстве", также бывший кадровый дипломат, работавший в МИДе СССР и до сравнительно недавнего времени - гражданин России. Он также занимал пост главы МИД Грузии (с конца 2008 по 2012 гг), его кандидатуру поддерживает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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