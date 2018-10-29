Что обещал Болсонару

Избранный в воскресенье президент Бразилии Жаир Болсонару вступит в должность в январе следующего года. Эксперты отмечают, что его успеху на выборах способствовал ряд обещаний, нашедших отклик у избирателей.

В частности, Болсонару предложил сократить налоги для малоимущих и полностью освободить от их уплаты самых бедных. При этом, богатым он также обещал понизить налоги.

Одна из важных поставленных им целей – борьба с безработицей, чему должны способствовать инвестиции в различные предприятия. Такая мера, в случае успеха, позволит компенсировать для бюджета потери от сокращения налогов.

Для сокращения бюджетных расходов планируется также упразднить ряд министерств, оставив не более 15 вместо нынешних 23. Кроме того, будет приватизирован ряд государственных компаний.

Для борьбы с преступностью, уровень которой в Бразилии весьма высок, Болсонару намерен разрешить торговлю оружием с тем, чтобы граждане могли использовать его для самообороны и для защиты своего имущества. Он призывал шире применять смертную казнь и пожизненное заключение, а также высказался за то, чтобы полицейские могли расстреливать преступников на месте, пообещав обеспечить им правовую поддержку.

Новоизбранный президент обещает ужесточить наказания за преступления против женщин, при этом выступает против абортов, которые хотел бы полностью запретить. Он также против того, чтобы гомосексуальные пары имели право усыновлять детей.

Президент в Бразилии избирается на четыре года.