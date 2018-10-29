Надежды и опасения бразильцев

На следующий день после исторических президентских выборов в Бразилии все первые полосы местных изданий пестрели фотографиями победителя - Жаира Болсонару. Однако на улицах чувства простых бразильцев, как и голоса, разделились.

Надежды на лучшую жизнь пересекаются с опасениями за будущее среди более чем 200 миллионов бразильцев. Многие не знают, чего им ожидать от четырехлетнего правления первого ультраправого президента и насколько можно верить его предвыборным обещаниям.

"Он всегда выступал с довольно опасными речами, но мы надеемся, что это всего лишь риторика, и что наши институты действительно достаточно сильны и общество тоже... В глубине души я сомневаюсь, что существует угроза демократии", - говорит этот мужчина.

"Я думаю, было лучше выбрать Болсонару, потому что 12-летнего правления Партии трудящихся уже достаточно", - говорит этот молодой человек.

"Я даже не хочу ничего говорить. Я не знаю, что будет с бедными, а также с здравоохранением и образованием. Понимаете? Я даже не знаю, что сказать", - говорит эта женщина.

Отразилось всеобщее настроение и на рынках. Акции бразильских компаний в понедельник дорожали после победы Болсонару, пообещавшего укрепить экономику. Однако рост на фондовой бирже Сан-Паулу вскоре сменился нестабильностью.

Тем временем представители нового главы государства сообщили, что первой страной, в которую Болсонару отправится в 2019 году с официальным визитом в качестве президента Бразилии, станет Чили.