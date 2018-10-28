Трагедия, произошедшая в американском Питтсбурге, жертвами которой стали одиннадцать человек, потрясла мировое сообщество. Особенно остро случившееся переживают в Соединенных Штатах. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Индиана назвал расправу в синагоге массовым убийством и "актом чистого зла". "В это трудно поверить. Откровенно говоря, это нечто невообразимое. Наш народ, да и весь мир потрясен и ошеломлен горем", - отметил американский лидер.
Стрельба в синагоге: в мире осудили акт насилия в Питтсбурге
Стрельба в синагоге: в мире осудили акт насилия в Питтсбурге
Нападение на синагогу осудил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В распространенном видеообращении глава кабинета сказал, что его сердце разбито.
"Народ Израиля скорбит вместе с семьями погибших. Мы выражаем нашу солидарность с еврейской общиной Питтсбурга и, как весь американский народ, возмущены этим вопиющим актом антисемитизма", - сказал премьер.
В память о погибших в Питтсбурге фасад мэрии в Тель-Авиве осветили красным, белым и синим цветами в форме американского флага. Говорит житель Тель-Авива:
"Мы ужасно себя чувствуем. Все наши мысли связаны с еврейской общиной США. Страшно, когда подобные действия совершаются в божьем храме. В данном случае, в синагоге".
Во время пресс-конференции по итогам саммита в Стамбуле, посвященного сирийскому урегулированию, слова поддержки США высказал президент Франции Эммануэль Макрон:
"Позвольте мне начать с того, что мир выражает солидарность с американским народом с теми, кто потерял своих близких несколько минут назад, во время стрельбы в синагоге в Питтсбурге. Я хочу выразить соболезнования и поддержку гражданам США".
Президент США Трамп распорядился до заката 31 октября приспустить флаги над Белым домом, правительственными зданиями в стране и за рубежом в знак уважения к памяти жертв акта насилия в Питтсбурге.