Карнавал сёрферов в честь Хэллоуина

Американские сёрферы не стали дожидаться 31 октября и начали отмечать Хэллоуин уже в субботу. Настоящий карнавал по случаю праздника устроили на побережье в Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Десятки любителей экстремального вида спорта вышли в море в разнообразных костюмах. В этот день многочисленные зрители, собравшиеся на берегу, наблюдали, как волны покоряли Элвис Пресли, Наполеон, Человек-Паук, Бэтмен и прочие персонажи. По итогам заплывов были определены победители в номинациях: "самая длинная волна", "лучшее падение с доски для сёрфинга" и, конечно, " лучший костюм".