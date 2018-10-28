Правительство Польши сделает все возможное для того, чтобы на территории страны появилась постоянная военная база США, которую ранее было предложено назвать "Форт Трамп". Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак накануне визита в Вашингтон. Во время этой поездки глава ведомства рассчитывает встретиться в том числе с помощником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Польша борется за "Форт Трамп"
Сейчас воспроизводится:
Польша борется за "Форт Трамп"
"Размещение базы выгодно для Польши. Мы это прекрасно понимаем, ведь наша цель – обеспечить безопасность страны. Но это также выгодно Соединенным Штатам, да и всему свободному миру, потому что восточный фланг НАТО играет сейчас важнейшую роль, учитывая агрессивную политику России", - заявил Блащак.
Ранее в Варшаве заявили, что готовы потратить около двух миллиардов долларов на строительство базы "Форт Трамп". В настоящий момент на территории Польши уже дислоцированы многонациональная боевая батальонная группа НАТО и бронетанковая бригада армии США