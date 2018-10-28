Полицейские спасли кенгуру
Австралийские полицейские бросились в воду вблизи города Розбуд, штат Виктория, чтобы спасти тонущего кенгуру. 27 октября двое сотрудников местной полиции откликнулись на сообщения спасательной береговой службы о попавшем в беду животном, которое «стало купаться, но не смогло справиться с прибоем, и пару раз уходило под воду».
Полицейские вытащили захлебнувшегося кенгуру на берег, где откачали его и завернули в полотенца. Затем сумчатое доставили в местный центр охраны дикой природы.