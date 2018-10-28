Выборы в Гессене: проверка на прочность для Меркель

Проходящие в воскресенье выборы в федеральной земле Гессен станут второй за несколько недель проверкой на прочность для канцлера Германии Ангелы Меркель. Серьезные потери могут понести Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия Германии. И ХДС, и СДПГ рискуют потерять около 10% голосов по сравнению с выборами 2013 года. И под вопросом оказывается будущее главы местного кабинета министров Фолькера Буфье, который считается близким соратником канцлера.