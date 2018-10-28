Грузия: последние прямые выборы президента

В Грузии проходят президентские выборы. Эксперты прогнозируют высокую явку, ведь возможность избрать главу государства гражданам предоставляется в последний раз.
Согласно новой редакции Конституции страны, следующего президента выберет избирательная коллегия. А имя нынешнего станет известно уже к утру понедельника.
Эксперты высоко оценивают шансы Саломе Зурабишвили стать первой женщиной во главе республики. Уроженка Франции, бывший министр иностранных дел баллотировалась как независимый кандидат, но заручилась поддержкой правящей партии "Грузинская мечта".
В своей победе не сомневается её главный соперник - Григол Вашадзе – кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" и оппозиционного блока "Сила в Единстве".
Но аналитики не торопятся списывать со счетов и Давида Бакрадзе, экс-спикера парламента , представляющего еще одну оппозиционную партию "Европейская Грузия- движение за свободу".
Президентское кресло займёт тот, кто наберёт свыше 50% голосов. Если ни одному из кандидатов (а их в списке 25) не удастся набрать нужное количество голосов, то будет назначен второй тур.
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