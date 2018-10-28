Итоги выборов в федеральной земле Гессен обещают мало хорошего канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.
Гессен: первые результаты выборов
Сейчас воспроизводится:
Гессен: первые результаты выборов
По данным экзитполов, ХДС получает 28% голосов. На десять процентов меньше чем пять лет назад.
"Зеленых" поддержали порядка 20% проголосовавших избирателей. Это в два раза больше чем на прошлых выборах. Примечательно, что Партия экологов сейчас на подъеме во всей Германии.
Социал-демократы набирают около 20%, и также как ХДС, несут потери.
До сих пор в Гессене ХДС правил напару с "зелеными". Однако из-за потерь ХДС, эти две партии рискуют лишиться большинства мест в ландтаге, необходимого для формирования правительства.