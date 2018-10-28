В это воскресенье впервые за шесть лет открыл свои двери национальный музей Дамаска. Правда, пока для посетителей доступна лишь часть экспонатов, которые относятся к доисторическому, греко-римскому и византийскому периоду, а также к исламской цивилизации. Руководство музея надеется, что увидеть всю экспозицию туристы смогут уже в ближайшее время.
Музей Дамаска открыл свои двери
Музей Дамаска открыл свои двери
После начала войны 300 тысяч артефактов были отправлены в безопасное место – такое, где им не угрожали ни пожары, ни наводнения, ни артиллерийские обстрелы.
"Генеральному директорату древностей и музеев Сирии пришлось прибегнуть к особым мерам, чтобы защитить музей. Мы вынесли все артефакты и поместили их в надежное место. Конечно, мы столкнулись с серьезными трудностями из-за тех событий, из-за которых пострадало большинство районов Сирии. Но мы смогли спасти основную часть коллекции", - рассказал замруководителя Директората Ахмад Дииб.
За те годы, что музей был закрыт, в его коллекции появились новые экспонаты. Посетители теперь смогут увидеть артефакты, которые обнаружили сирийские военные в тайниках террористов. Таких экспонатов насчитывается около 9 тысяч.