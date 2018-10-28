Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон официально объявил о создании новой партии "Национальный призыв к республике". На ее первое собрание, которое прошло в городе Манреса, прибыли порядка шести тысяч человек. Среди них был и действующий глава регионального правительства, соратник Пучдемона Ким Торра. Находящийся в Бельгии Пучдемон обратился к присутствующим по видеосвязи.
Пучдемон создал новую партию
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Пучдемон создал новую партию
"Мы не сдались и не сдадимся!", - сказал политик. "Это движение - инструмент для объединения сил, выступающих за независимость и создание свободной, республиканской Каталонии".
После референдума о выходе Каталонии из состава Испании, который Мадрид признал незаконным, Пучдемон бежал в Бельгию. На территории пиренейского королевства Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств.