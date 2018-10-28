Пучдемон создал новую партию

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон официально объявил о создании новой партии "Национальный призыв к республике". На ее первое собрание, которое прошло в городе Манреса, прибыли порядка шести тысяч человек. Среди них был и действующий глава регионального правительства, соратник Пучдемона Ким Торра. Находящийся в Бельгии Пучдемон обратился к присутствующим по видеосвязи.